Фоторепортаж|Видео|Azərbaycanca

Футбол

LIVE: Азербайджан и Уэльс начали второй тайм

6 сентября 2019 23:53
На azerisport.com проходит текстовый livescore матча отборочного этапа ЕВРО-2020 по футболу между сборными Уэльса и Азербайджана.
УЭЛЬС – АЗЕРБАЙДЖАН - 1:0 (Идет второй тайм)
Пашаев, 26-авт. (1:0)

Кардифф, стадион «Кардифф Сити». Главный судья – Фарруджиа Канн Трастин (Мальта).
Уэльс: Уэйн Хеннесси, Нил Тейлор, Крис Мефам, Джозеф Родон, Джо Аллен, Гарри Уилсон, Гарет Бэйл (к), Коннор Робертс, Итан Ампаду, Том Лоуренс, Дэниэл Джеймс.
Азербайджан: Салахат Агаев, Гара Гараев, Шахрияр Рагимов, Максим Медведев (к), Бахлул Мустафазаде, Антон Кривоцюк, Дмитрий Назаров, Павел Пашаев, Ричард Алмейда, Махир Эмрели, Рамиль Шейдаев.
Предупреждение: Назаров, Мефам.

52' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Мефам.
52' Мефам грубо остановил убегавшего в контратаку Шейдаева. И, надо же, судья пошел за карточкой.
51' Джеймс сместился слева в центр и пробил с линии штрафной. Мяч снова накрыл Мустафазаде. 
46' Судя по всему, Юрчевича вполне устраивает этот результат, учитывая, что никаких изменений в составе в перерыве не произошло. Хотя, казалось бы, что насыщенная оборона уже ни к чему, ведь и так проигрываем.
46' Второй тайм начался.
45+1' Первый тайм закончен.
45+1' Бэйл хорошо пропустил мяч на Лоуренса, дезориентировав всех, и последний пробил совсем уж бесхитростно, точно во сторону вратаря. Агаев мяч забрал без проблем.
44' Мефам разозлился, что не смог в пределах правил отобрать мяч у Эмрели, и в итоге поддался эмоциям, и толкнул Махира. Но судья без проблем прощает хозяевам поля подобные выходки. Уже второй умышленный фол, не в рамках спортивного поведения.
42' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Назаров.
41' Джеймс бьет из-за пределов штрафной, Мустафазаде блокирует удар. Бахлул сегодня смотрится очень прилично. Хочется верить, что его хватит на весь матч.
38' Впечатление складывается, что Салахат решил именно сегодня показать, почему он уже не главный кандидат на место в "раме". Очередная попытка выноса на выходе получилась корявой. Еще немного, и мог закрутить мяч в собственные ворота.
37' Неплохую атаку провели наши, но пас Назарова в штрафную на Рагимова оказался недосягаемым для последнего.
32' После гола более-менее внятная игра "милли" расклеилась, а вот хозяева стали действовать менее торопливо и активнее.
30' Бэйл бьет издали. Но это не опасно. Агаев сумел поймать.
27' Играть максимально удачно в выездной игре и пропустить настолько глупейший гол... Слов нет.
26' ГОЛ. Точнее, автогол. Вполне себе простая ситуация, но Агаев почему пошел на мяч, хотя там двое своих уже контролировали ситуацию, несмотря на присутствие Бэйла, и в итоге попытка Пашаева отдать пас головой киперу обернулась отправкой мяча в уже пустые ворота - 1:0.
24' Наши довольно неплохо смотрятся за прошедшие минуты. Не без изъянов, но неплохо.
20' Гараев дважды выносит мяч из штрафной после двух подряд прострелов от хозяев. 
18' Уилсон наступил на ногу Алмейды, вполне себе намеренно это выглядело. Арбитр простил валлийца, не показав за откровенную грубость карточку.
17' Рагимов сфолили у кромки поля рядом с нашей штрафной. Подача в район 11-метровой была устранена Агаевым.
15' Назаров решился пробить издали. Мяч попал в Аллена и полетел в объятия Хеннесси.
11' Медведев, получив мяч, пробежался до штрафной соперника и пробил метров с 25-и. Не опасно и мимо.
10' После стартовой резвости команды чуточки сбавили, но продолжают атаковать при удобном случае.
5' Бэйл выкрутился на правом фланге между троих соперников, прострелил, Лоуренс бил на ближней, но мимо.
3' "Стандарт" на нашей половине, подача в штрафную, Агаев уже по печальной традиции неудачно играет на выходе. Благо, Родон неудачно попал по мячу, не попав в створ.
2' Резво начали обе команды.
1' Матч начался.                                                                                                                                          

22:39 Команды выходят на поле.
22:33 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в Кардиффе "милли" предстоит тяжелая выездная игра с Уэльсом. За три предыдущих матчах команда Николы Юрчевича пропустила в целом 10 мячей, забив трижды. Посмотрим, что нас ждет сегодня.
Другой матч группы:
СЛОВАКИЯ – ХОРВАТИЯ - 0:2 (Идет второй тайм)
Влашич, 45 (0:1), Перишич, 47 (0:2)
Трнава, стадион «Антон Малатински».
Ранее Азербайджан проиграл в гостях Хорватии (1:2), а потом уступил дома Венгрии (1:3) и Словакии (1:5).
 
Команда
И
В
Н
П
   М
О
Венгрия
4
3
0
1
6-4
9
Словакия
3
2
0
1
7-2
6
Хорватия
3
2
0
1
5-4
6
Уэльс
3
1
0
2
2-3
3
Азербайджан
3
0
0
3
3-10
0
 

Загрузка...

Другие новости этого раздела

Наставник сборной Словакии: Азербайджан сыграл очень хорошо и дисциплинированно06 сентябряМилан Обрадович: Нисколько не сомневался, что сумеем добиться победы06 сентябряАзербайджан побеждает Словакию06 сентябряРовлан Мурадов: О поражении в Лихтенштейне мы уже забыли06 сентябряНовые тренеры в азербайджанском футболе06 сентябряАлександр Чертоганов: Не надо обращать внимание на одного Бэйла06 сентябряАслан Керимов: Единственный козырь сборной Азербайджана – контратаки06 сентябряУЕФА изменил места и время игр Габалы06 сентябряАзербайджан обыграл Румынию06 сентябряТурал Байрамлы: Будем стараться использовать ошибки Словакии06 сентябряВели Гасымов: С такими игроками страшно представить, какой результат будет в Кардиффе06 сентябряОтсудившие матч Карабаха швейцарские арбитры назначены на игру Азербайджан – Хорватия06 сентябряАзербайджан не останется без поддержки в Кардиффе06 сентябряАраз АБДУЛЛАЕВ: На одно очко в Кардиффе мы рассчитывать можем06 сентября«Герье отправился в Азербайджан, несмотря на свой постыдный комментарий»06 сентября
6 сентября23:53 LIVE: Азербайджан и Уэльс начали второй тайм23:41 Наставник сборной Словакии: Азербайджан сыграл очень хорошо и дисциплинированно23:34 Милан Обрадович: Нисколько не сомневался, что сумеем добиться победы22:20 Азербайджан побеждает Словакию20:32 Бабаев выиграл серебро в Загребе20:05 Борец Азербайджана в финале Всемирной серии19:32 Ровлан Мурадов: О поражении в Лихтенштейне мы уже забыли19:02 Олимпийская ставка, или Как победить Шохеи Оно?18:33 Новые тренеры в азербайджанском футболе18:12 Александр Чертоганов: Не надо обращать внимание на одного Бэйла17:49 Соболезнование семье Азера Гадирова17:32 Аслан Керимов: Единственный козырь сборной Азербайджана – контратаки17:12 УЕФА изменил места и время игр Габалы16:44 Азербайджан обыграл Румынию16:24 Исрафил Ашурлы вернулся в Гималаи16:07 Турал Байрамлы: Будем стараться использовать ошибки Словакии15:40 Вели Гасымов: С такими игроками страшно представить, какой результат будет в Кардиффе15:22 Отсудившие матч Карабаха швейцарские арбитры назначены на игру Азербайджан – Хорватия15:06 Азербайджан не останется без поддержки в Кардиффе14:41 Рафаэль Агаев вышел в финал Премьер-лиги в Токио14:25 Шахматисты из семи стран на турнире Baku Open14:03 Араз АБДУЛЛАЕВ: На одно очко в Кардиффе мы рассчитывать можем13:35 «Герье отправился в Азербайджан, несмотря на свой постыдный комментарий»13:08 Уэльс – Азербайджан: продано 19 500 билетов12:46 Гаджи Алиев: Лучше взять лицензию на ЧМ, чтобы потом было легче12:35 Намик Алиев: Медали на ЧМ будут, но главная цель – олимпийские лицензии12:22 Капитан сборной Азербайджана: И Словакия, и Грузия играют в хороший футбол12:00 Азербайджан обнародовал составы борцов на ЧМ11:41 Собрание в ФБА: президент недоволен организацией чемпионата за последние годы11:21 Бегович прибыл в Баку 11:07 Рашад Эйюбов: Бэйл нас пугать не должен10:51 Найал Куинн: Второй гол Карабаха нас просто убил10:22 Максим МЕДВЕДЕВ: Нереально говорить о том, что мы приехали в Кардифф обыгрывать Уэльс00:25 Азербайджан сгонял результативную ничью с Мальтой00:22 «Молодежка» подготовилась к Словакии 00:18 В драконьем логове00:11 Нефтчи презентует гаитянского новичка 00:07 «Рахиль Мамедов может сыграть против Хорватии на уколах. Но есть ли нужда в таком риске?»00:00 Грузия сделала то, что не удалось Азербайджану5 сентября23:54 Сборная Азербайджана потренировалась в Кардиффе 
Baku 2020
Neftchi