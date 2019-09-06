LIVE: Азербайджан и Уэльс начали второй тайм

На azerisport.com проходит текстовый livescore матча отборочного этапа ЕВРО-2020 по футболу между сборными Уэльса и Азербайджана.

УЭЛЬС – АЗЕРБАЙДЖАН - 1:0 (Идет второй тайм)

Пашаев, 26-авт. (1:0)



Кардифф, стадион «Кардифф Сити». Главный судья – Фарруджиа Канн Трастин (Мальта).

Уэльс: Уэйн Хеннесси, Нил Тейлор, Крис Мефам, Джозеф Родон, Джо Аллен, Гарри Уилсон, Гарет Бэйл (к), Коннор Робертс, Итан Ампаду, Том Лоуренс, Дэниэл Джеймс.

Азербайджан: Салахат Агаев, Гара Гараев, Шахрияр Рагимов, Максим Медведев (к), Бахлул Мустафазаде, Антон Кривоцюк, Дмитрий Назаров, Павел Пашаев, Ричард Алмейда, Махир Эмрели, Рамиль Шейдаев.

Предупреждение: Назаров, Мефам.



52' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Мефам.

52' Мефам грубо остановил убегавшего в контратаку Шейдаева. И, надо же, судья пошел за карточкой.

51' Джеймс сместился слева в центр и пробил с линии штрафной. Мяч снова накрыл Мустафазаде.

46' Судя по всему, Юрчевича вполне устраивает этот результат, учитывая, что никаких изменений в составе в перерыве не произошло. Хотя, казалось бы, что насыщенная оборона уже ни к чему, ведь и так проигрываем.

46' Второй тайм начался.

45+1' Первый тайм закончен.

45+1' Бэйл хорошо пропустил мяч на Лоуренса, дезориентировав всех, и последний пробил совсем уж бесхитростно, точно во сторону вратаря. Агаев мяч забрал без проблем.

44' Мефам разозлился, что не смог в пределах правил отобрать мяч у Эмрели, и в итоге поддался эмоциям, и толкнул Махира. Но судья без проблем прощает хозяевам поля подобные выходки. Уже второй умышленный фол, не в рамках спортивного поведения.

42' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Назаров.

41' Джеймс бьет из-за пределов штрафной, Мустафазаде блокирует удар. Бахлул сегодня смотрится очень прилично. Хочется верить, что его хватит на весь матч.

38' Впечатление складывается, что Салахат решил именно сегодня показать, почему он уже не главный кандидат на место в "раме". Очередная попытка выноса на выходе получилась корявой. Еще немного, и мог закрутить мяч в собственные ворота.

37' Неплохую атаку провели наши, но пас Назарова в штрафную на Рагимова оказался недосягаемым для последнего.

32' После гола более-менее внятная игра "милли" расклеилась, а вот хозяева стали действовать менее торопливо и активнее.

30' Бэйл бьет издали. Но это не опасно. Агаев сумел поймать.

27' Играть максимально удачно в выездной игре и пропустить настолько глупейший гол... Слов нет.

26' ГОЛ. Точнее, автогол. Вполне себе простая ситуация, но Агаев почему пошел на мяч, хотя там двое своих уже контролировали ситуацию, несмотря на присутствие Бэйла, и в итоге попытка Пашаева отдать пас головой киперу обернулась отправкой мяча в уже пустые ворота - 1:0.

24' Наши довольно неплохо смотрятся за прошедшие минуты. Не без изъянов, но неплохо.

20' Гараев дважды выносит мяч из штрафной после двух подряд прострелов от хозяев.

18' Уилсон наступил на ногу Алмейды, вполне себе намеренно это выглядело. Арбитр простил валлийца, не показав за откровенную грубость карточку.

17' Рагимов сфолили у кромки поля рядом с нашей штрафной. Подача в район 11-метровой была устранена Агаевым.

15' Назаров решился пробить издали. Мяч попал в Аллена и полетел в объятия Хеннесси.

11' Медведев, получив мяч, пробежался до штрафной соперника и пробил метров с 25-и. Не опасно и мимо.

10' После стартовой резвости команды чуточки сбавили, но продолжают атаковать при удобном случае.

5' Бэйл выкрутился на правом фланге между троих соперников, прострелил, Лоуренс бил на ближней, но мимо.

3' "Стандарт" на нашей половине, подача в штрафную, Агаев уже по печальной традиции неудачно играет на выходе. Благо, Родон неудачно попал по мячу, не попав в створ.

2' Резво начали обе команды.

1' Матч начался.



22:39 Команды выходят на поле.

22:33 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в Кардиффе "милли" предстоит тяжелая выездная игра с Уэльсом. За три предыдущих матчах команда Николы Юрчевича пропустила в целом 10 мячей, забив трижды. Посмотрим, что нас ждет сегодня.

Другой матч группы:

СЛОВАКИЯ – ХОРВАТИЯ - 0:2 (Идет второй тайм)

Влашич, 45 (0:1), Перишич, 47 (0:2)

Трнава, стадион «Антон Малатински».

Ранее Азербайджан проиграл в гостях Хорватии (1:2), а потом уступил дома Венгрии (1:3) и Словакии (1:5).

